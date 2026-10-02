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BATTAGLINI, Enrique Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BATTAGLINI, Enrique Eduardo, q.e.p.d. falleció el 30 de septiembre de 2026. - Marta Ciancaglini y Guillermo Bolado, Elena Dominguez y Pablo Linchs, Cecilia Mairal y Andrés Espina, y Cynthia Zarranz y Daniel Liotti participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con todo su amor a su queridísima amiga María Laura, a Dora, Lucía, Enrique (h.) y a toda su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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