SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BECU, Jorge. - Angélica Riglos de Gowland, hijos y nietos despiden a su querido primo con gran tristeza y acompañan a Inés, Agustina, Jorge e Inesita con oraciones y el cariño de siempre.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Mariana Castro Escalada de Bengolea, sus hijos, Santos y Bautista despiden a Jorge con muchísimo cariño.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Su prima Teresita Riglos, Paco Polledo; sus hijos Francis, Verónica, Máximo, Martina y Máximo Casal, y sus nietos abrazan con todo cariño a Inés y a toda su querida familia.

✝ BECU, Jorge. - July y Fede, Pepe y Male, Marcos y Toia, Martin e Hilda, Jorge y Male Riglos, despedimos a Jorge con mucho cariño y abrazamos fuerte a Inés, hijos y nietos en este triste momento.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d., falleció el día 9-10-2026. - Su mujer Inés C. E. de Becu, sus hijos Agustina y John Gandolfo Gahan, Jorge y Luz Allaria, Inés y Bernardino Olivera, y sus queridos nietos lo despiden con tristeza y gratitud por una vida compartida en familia. Rogamos una oración en su memoria. - LÁZARO COSTA. TEL 3916-1187.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Las palabras no pueden describir el dolor por la partida de Jorge, toda una vida de amistad entrañable. Inesita y Flia. los abrazamos con todo nuestro amor. Marcelo Freyre y familia.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Elena y Johnny Avellaneda despiden con mucha tristeza al amigo de toda una vida y acompañan con cariño y oraciones a su querida familia.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Florencia Z. de Ortiz Basualdo despide a su amigo Jorge y abraza a Inés y familia.

✝ BECU, Jorge, q.e.p.d. - Mabel Laurencena de Uhart y sus hijos Martín, Mariano y Carmen y sus nietos acompañan a Inés y a sus hijos Jorge y Luz, Agustina y John, Inés e Ino en estos tristes momentos y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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