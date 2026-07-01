SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELLINI, Mónica, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El directorio de Bind Banco Industrial lamenta con profundo pesar el fallecimiento de la madre de Facundo Vazquez, co-founder de Poincenot e integrante del Grupo Bind y acompaña a toda su familia en este doloroso momento.

✝ BELLINI, Mónica, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Carlota (Chippy) Durst de Meta, Andrés Meta y Sra. lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Mónica, mamá de Facundo Vázquez, co-founder de Poincenot e integrante del Grupo Bind y acompañan a Facu y a sus seres queridos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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