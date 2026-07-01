LA NACION

BELLINI, Mónica,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLINI, Mónica, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El directorio de Bind Banco Industrial lamenta con profundo pesar el fallecimiento de la madre de Facundo Vazquez, co-founder de Poincenot e integrante del Grupo Bind y acompaña a toda su familia en este doloroso momento.

BELLINI, Mónica, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - Carlota (Chippy) Durst de Meta, Andrés Meta y Sra. lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Mónica, mamá de Facundo Vázquez, co-founder de Poincenot e integrante del Grupo Bind y acompañan a Facu y a sus seres queridos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, Carl Rinsch fue condenado por estafar a Netflix
    1

    Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix

  2. Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y criticó a Adorni
    2

    Guillermo Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y dijo: “No sé si Adorni era idóneo”

  3. Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026
    3

    Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026

  4. La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina
    4

    La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina