SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Verónica y Bill Nutting y sus hijos Verónica, Alexia y Ogden acompañan con cariño a Bárbara, Teddy y sus hijos Marcos, Tomás e Ignacio Ferrari en este triste momento.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Familia Grüneisen acompaña con todo cariño a Bárbara, Teddy y sus hijos en este triste momento.

✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Bárbara, te acompañamos con todo cariño en este momento tan triste. Abrazo fuerte para vos, Teddy y los chicos. Clara, Bernardo y Pepe Miretzky-Lamas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa