BENGOLEA, Julian
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BENGOLEA, Julian q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - Su hija Bárbara Bengolea; su yerno Esteban Ferrari; sus nietos Marcos, Tomás, Ignacio Ferrari, Sofía y Alejandro Bengolea y su bisnieta Ámbar Frega participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, viernes 31 de julio, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.
✝ BENGOLEA, Julián, falleció el 29-7-2026. - Querido papá: tus recuerdos viven en mí y me acompañarán hasta que volvamos a encontrarnos. Que descanses en paz. Gracias por todo. Tu hija Bárbara.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Querido Papapa, muchas gracias por todos los lindos momentos, las enseñanzas, anécdotas y recuerdos que quedarán para siempre. Un abrazo al cielo de tus nietos Marcos, Tomás e Ignacio.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Mariana Castro Escalada de Bengolea, y sus hijos Santos y Bautista lo despiden con muchísimo cariño.
✝ BENGOLEA, Julián. - Marina y Carminne Dodero acompañan a Bárbara, Teddy, Sofía, Alejandro, Marcos, Tomás e Ignacio y piden una oración en su memoria.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. Inés Magrane de Born lo despide con el cariño de siempre.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Despedimos al queridísimo Julián, rezando por él con todo cariño. Belén y Juan José Blaquier.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Jorge Bullrich y Lia Rosa Galvez de Bullrich participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Barba, Tedy y sus hijos en este triste momento.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Gino Bogani despide con profundo pesar a Julián. Abrazo a Bárbara con gran cariño, a Teddy y a toda su familia en este momento tan doloroso.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. Ramiro López Larroy despide con mucha tristeza a Julián y abraza con todo su cariño a Bárbara, Teddy, Marcos, Tomás, Ignacio, Alejandro y Sofía, acompañándolos en este doloroso momento.
BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Familia Mazer acompaña en este momento a Bárbara, Teddy, Marcos, Tomás e Ignacio.
✝ BENGOLEA, Julián. - María Elena Araya lo despide con mucho cariño y acompaña a Bárbara y familia en este doloroso momento.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Alexis y Alexia Corneille y familia, acompañan con mucho cariño a su querida amiga Bárbara y a toda su familia en este tan triste momento.
✝ BENGOLEA, Julián, q.e.p.d. - Te despedimos con profunda tristeza y acompañamos con muchísimo cariño a Bárbara, Teddy y toda la familia. Milagros y Ezequiel Ayerza.
Aviso publicado en la edición impresa
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