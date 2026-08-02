LA NACION

BENGTSSON, Frances Evans

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENGTSSON, Frances Evans, falleció el 22-7-2026. - Fue miembro de la embajada británica y autora del libro Giros del destino. Walter Bengtsson, su hija Astrid, su nuera Andrea y nietos de la familia Bengtsson la despiden con amor y profundo agradecimiento por los años compartidos a su lado y agradecen a quienes acompañaron a la familia en este momento y las expresiones de cariño recibidas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos
    1

    Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos

  2. Dónde conseguir vehículos del Ejército Argentino desde $150.000
    2

    Dónde conseguir vehículos del Ejército Argentino desde $150.000

  3. 3

    Rosalía, la única: del “Madre mía, qué lío el otro día” al concierto que nunca olvidaremos

  4. Soledad Silveyra habló de su duro presente
    4

    Soledad Silveyra habló de su duro presente: “No estoy bien de salud”