SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENGTSSON, Frances Evans, falleció el 22-7-2026. - Fue miembro de la embajada británica y autora del libro Giros del destino. Walter Bengtsson, su hija Astrid, su nuera Andrea y nietos de la familia Bengtsson la despiden con amor y profundo agradecimiento por los años compartidos a su lado y agradecen a quienes acompañaron a la familia en este momento y las expresiones de cariño recibidas.

Avisos fúnebres

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