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BERHOCOIDIART, Graciana Nélida

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERHOCOIDIART de LEAVY, Graciana Nélida, falleció el 31 de julio de 2026, a los 102 años. - Sus hijos: Patricio, Noemí y María Guillermina, sus nietas: María José, María Mercedes y María Pía, sus nietos políticos: Ludovic Casrouge, Santiago Ricardo y Horacio Nin Uría y sus bisnietos: Inés y Gaspar Casrouge Leavy, Estanislao y Lili Ricardo Leavy y Lucio y Dalia Nin Leavy, participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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