1
BERMAN, Sofía
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ BERMAN de JURKOWSKI, Sofía, Z.L. falleció el 30-10-2026. - Gilda y Saúl Zang acompañan a Enrique y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mientras Lali se casaba en San Telmo, la China Suárez organizó una fiesta de Halloween en Nordelta: las fotos del festejo
- 3
Laura Catena: médica, bióloga y directora de una de las bodegas más relevantes del país
- 4
Dua Lipa, cantante de 31 años: su nueva biblioteca de libros prohibidos está ubicada dentro de una icónica librería de Europa