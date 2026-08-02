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BERTIN, Marcos E. J.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d., 1-8-2026. - A sus 95 años, fue a reunirse con su amada esposa Alicia. Sus hijos Alejandro, Claudio y Marcos, sus 11 nietos y 11 bisnietos lo despiden con profundo orgullo y amor, recordando su vida y su valiosa trayectoria profesional. Sus restos serán velados en Av. Maipú 2180, Olivos, hoy de 15 a 20 hs.

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

BERTIN, Marcos, Dr. - La Cámara de Comercio Suizo Argentina despide a su querido expresidente, gran amigo y permanente inspirador de las sucesivas generaciones de la cámara.

BERTIN, Marcos E. J., q.e.p.d. - La Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia, junto a la Fundación Premio Nacional a la Calidad y al IPACE, despiden con dolor y rinden honor a quien fuera su entusiasta fundador, a la vez que un pionero y referente nacional e internacional de la excelencia en la gestión empresarial, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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