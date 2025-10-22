LA NACION

BIET, Richard Albert (Dickie)

BIET, Richard Albert (Dickie), q.e.p.d. - Raquel y José Luis Pollola, sus hijos y familias te despedimos con gran cariño y recordamos por siempre tu ejemplo de alegría y entereza. Que Dios te bendiga y dé consuelo a Ceci y a tus hijos Vicente, junto a Camila y Santos, Justo, Toribio y Salvador.

BIET, Richard Albert (Dickie), falleció el 21-10-2025. - Su familia, María Cecilia Pollola, Vicente, Camila y Santos, Justo, Toribio y Salvador Biet lo despedimos con gran amor y agradecimiento. Su ejemplo de lucha, su guía y su buen humor, dejan una huella en todos los que lo trataron, de modo especial en sus hijos, quienes fueron su fuerza y motor en estos últimos años. Queremos agradecer infinitamente el cariño y generosidad de Chippy y Andrés Meta, quienes a lo largo de estos casi 13 años lo han acompañado. También al Banco Industrial, trabajo que tanto quiso. Asimismo al Hospital Austral, nuestra casa. Lo despediremos hoy, de 10.30 a 13.30, en Parque Memorial, momento en que compartiremos un responso.

