SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BIGNOLI, Beatriz, q.e.p.d. - Eduardo y María Elena Baglietto despiden a Beatriz con mucho pesar y gran cariño. Recuerdan los gratos momentos que pasaron junto a ella y al ingeniero Arturo Bignoli. Acompañan a su familia y Carla en este triste momento.

Avisos fúnebres

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