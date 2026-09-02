1
BO, María Mónica,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BO, María Mónica, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - Su esposo Hugo Darío Maciel, sus hijos, Jerónimo, Máximo, María José, María de la Paz y Facundo, yernos, nueras y nietos la despiden con mucho amor y fe, elevando una oración por su eterno descanso.
✝ BO, María Mónica, q.e.p.d. - La despedimos con mucho dolor y pedimos una oración en su nombre. Sus hermanos Mercedes, José, Pety y Patricia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Adoptó a un niño con discapacidad y su historia llegó al Congreso: “Lo que logramos debe ser normal”
- 3
Gloria Carrá contó qué hizo con el dinero de Ángela Torres y apuntó contra los padres que manejan las fortunas de los hijos
- 4
Daniel López Rosetti: “El hacerse mala sangre puede mitigarse si uno adopta una visión estoica frente a las frustraciones diarias”