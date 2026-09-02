SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BO, María Mónica, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - Su esposo Hugo Darío Maciel, sus hijos, Jerónimo, Máximo, María José, María de la Paz y Facundo, yernos, nueras y nietos la despiden con mucho amor y fe, elevando una oración por su eterno descanso.

✝ BO, María Mónica, q.e.p.d. - La despedimos con mucho dolor y pedimos una oración en su nombre. Sus hermanos Mercedes, José, Pety y Patricia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa