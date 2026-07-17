SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BOITANO, Eduardo Luis. - Benjamín Gabriel Romero y familia despiden con mucho cariño a Eduardo, agradecidos por tantos años de amistad compartida. Acompañan a Marina y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

BOITANO, Eduardo Luis. - Los directivos y el personal de Don Benjamín S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento, recordando con gratitud su compromiso con la actividad y su permanente aporte a la raza Hereford. Acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Hereford Argentina despide a un amigo de la casa y expresidente, cuya huella y compromiso institucional serán siempre recordados. Abrazamos a Marina en este difícil momento e invitamos a todos a unirse en una oración en su memoria.

✝ BOITANO, Eduardo Luis, q.e.p.d. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cia. S.A. acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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