SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORACCHIA, Estela E. - Tu hermana Ana Inés, tus sobrinos Iñaki y Santi, Sofi, Lu y Rafita, participamos con dolor tu fallecimiento. Hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de su mano. ¡Te vamos a extrañar!

✝ BORACCHIA de MONFERINI, Estela. - Su consuegra Silvia Zunino y sus hijos Francisco y Natalia acompañan a ambas Flias. en tan triste momento.

✝ BORACCHIA de MONFERINI, Estela, q.e.p.d. 12-10-2026. - Sus amigos: Cachino y Marcela Rodríguez Oneto, Carlos y Merce Van Gelderen, Gaspar y Delia Aguirre, María Pastoriza de Rodríguez Oneto, Ana Taiana de Rodríguez Oneto y sus respectivas familias despiden a Estelita con mucha tristeza y acompañan a los Monfe con mucho cariño.

✝ BORACCHIA, Estela. - César Gatti y María Susana Bianchi e hijos despedimos con mucha pena a Estelita, agradecidos de haber compartido tantos momentos de tu vida.

✝ BORACCHIA de MONFERINI, Estela, q.e.p.d. - Los integrantes del Scrum de Amigos: Juan Carlos Olivero, José Diez, Matías Roldán, Javier Bellati, Luis Etchegaray, Diego de Corral, Adolfo Núñez, Jorge von Stecher y Daniel Melero así como sus esposas y familiares despiden a Estela con gran cariño y abrazan a Jorge y su familia en este doloroso momento.

✝ BORACCHIA, Estela, q.e.p.d. - La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate participa con dolor el fallecimiento de su socia y acompaña a su familia.

Avisos fúnebres

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