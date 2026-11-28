SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Su mujer Inés Magrane y sus hijos Jorge y Celina Cabezas, Alix y Diego Pereda, Marina y Roberto Engels y Otto y María Supervielle, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento hoy, 12.30 hs., se oficiará un responso en su memoria en el Jardín de Paz de Pilar.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Marina, Roberto, Nicole, Ángelo, Isabel, Angus, Agnes y Sofía Engels despiden con mucho amor a Jorge, un padre y abuelo extraordinario. Su legado perdurará por siempre en cada uno de nosotros. Que en paz descanse.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Pa, María, tus indios: Max, Marcos, Theo y yo te deseamos el mejor de los viajes. ¡Hasta siempre capitán! ¡Gracias por todo!

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Jorge y Celina Cabezas de Born, Greta, David y León Alty lo despedimos con tristeza pero también con profunda gratitud por haber formado parte de nuestras vidas. Descansa en paz.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Alix y Diego, Lara y Francisco, Juanjo y Nicolás Pereda despiden con profundo cariño a Jorge, un padre y abuelo extraordinario. Su legado perdurará por siempre en cada uno de nosotros. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ BORN, Jorge. - Norberto y Patricia Quirno y sus hijos Sofía (a.) y Norberto despiden con inmensa tristeza a su primo y amigo del alma y acompañan con muchísimo cariño a Inés y sus hijos Jorge, Alix, Marina y Otto y a su hermano Juan y familia.

BORN, Jorge. - Sus primos Frias, Jorge y Elisa Otamendi, Tessy, y Alejandro, despiden a Jorge con tristeza y acompañan a Inés y familia con mucho cariño.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Sus primas Diana, Matilde, Cristina y Teresita Gyselynck despiden a Jorge con lindos recuerdos y acompañan a Inés e hijos con todo cariño.

✝ BORN, Jorge. - Querida familia, Jorge padre ya emprendió el viaje que es también nuestro destino. Tuvo una vida larga, plena y con mucho coraje afrontó los desafíos que se le presentaron. Deja una mirada de la vida que nos enriquece a todos. Con toda gratitud te deseamos que descanses en paz. Toda la familia Cabezas los acompañan en su tristeza.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Isabel M. de Quirno, sus hijos Pablo y Josefina Dates, Diego y María Montalembert, Santiago y Agustina Devoto y María Luisa y Lucas Di Paola despiden a Jorge con inmensa tristeza, recordando los lindísimos momentos vividos a lo largo de tantos años.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Con profundo pesar, Patricia Gómez Aguirre participa su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a Inés, a sus hijas Marina y Alix, a sus hijos Jorge y Otto y a sus nietos.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Freddy y Marion Carlés con sus hijos Fernando, Margot, Mercedes y Marion despiden con profunda tristeza a su querido amigo de la infancia, compañero de momentos muy felices y dramáticos, y abrazan con mucho cariño a Inés, Jorge, Alix, Otto y Marina, a su hermano Juan y Virginia y toda la familia, rogando una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge. - Gonzalo Bruno Quijano acompaña a Inés e hijos en estos tan tristes momentos.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Con profunda tristeza acompañamos a su esposa Inés, a sus hijos Alix, Jorge (h.), Marina, Otto y familia con el mejor de los recuerdos del legado que Don Jorge transmitió en su vida de trabajo y perseverancia, y rogamos una oración en su memoria. Juan M. Casadoumecq y señora.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. lamenta su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Ángela Palacio Posse, Fernando Petrella, Iván, Daiana, Martín y Jennifer Petrella lo despiden con respeto y elevan una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Enrique Pelaez despide al señor Jorge Born, un ejemplo de vida.

✝ BORN, Jorge. - María Victoria y Alberto Anchorena y sus hijos: Julio Born, Male Kelsey, Victoria Born y Hernán de Amorrortu despiden con mucha tristeza a Jorge, amigo de la vida. Muchos cariños a Inés, hijos y nietos.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Marcos Pereda, Azul e hijos despiden a Jorge y acompañan a Inés, Jorge, Alix, Marina y Otto y familia con mucho cariño.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Fatty Saint participa su fallecimiento, recuerda a Jorge con muchísimo cariño y agradecimiento, y acompaña a su querida Inés, hijos y nietos en momentos tan tristes, rogando una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Javier Staricco acompaña a Marina y a toda su familia en este triste momento.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Los Palmer-Prentice, Vicky, Carlos, Marco y Serena Palmer; y Muffy Prentice (as.) lo despiden con cariño, acompañando a la familia en este triste momento. Vivirá por siempre en sus recuerdos. Que en paz descanse.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Acompañamos a Inés y a todos sus hijos con el mayor cariño y pedimos oraciones por Jorge, una persona excepcional. Belén y Juan José Blaquier.

✝ BORN, Jorge. - Flavia R. de La Tour d’Auvergne y sus hijos Alejandro, Andrea y Juan Miguel acompañan a Inés y familia con mucho afecto.

✝ BORN, Jorge. - Administración de La Tour participa su fallecimiento y saluda a su familia y a directivos y personal de Caldenes S.A.

✝ BORN, Jorge. - Donatella y Bernardo de La Tour d’Auvergne y sus hijos Nathalie, Agnés y Bernardo (h.) participan su fallecimiento y acompañan a Inés y sus hijos Alix, Marina, Jorge y Otto.

✝ BORN, Jorge, 27-11-2026. - Caldenes S. A. y toda la familia que integra la compañía participamos con profundo pesar el fallecimiento de don Jorge Born, hacedor y productor comprometido con los valores del país y su futuro. Agradecemos su guía y visión, lo despedimos con gran afecto y acompañamos a su familia, con el mismo cariño y compromiso que don Jorge nos brindó durante todos estos años.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Marina García Fuentes Sauer y Daniel Sauer despiden al querido Jorge y acompañan a Inés y los chicos con todo cariño.

BORN, Jorge. - Bunge lamenta el fallecimiento del Sr. Jorge Born y acompaña a su familia en este difícil momento.

✝ BORN, Jorge. - Lodovico y Adriana Rocca participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Otto y María en su dolor.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Gracias don Jorge, siempre lo recordaré como una de las personas más relevantes en mi vida profesional. Acompaño a su familia en este momento. Guillermo Carracedo.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d., falleció el 27-11-2026. - Los socios, la comisión directiva y el personal de Hereford Argentina participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera un líder indiscutido y ferviente impulsor de la raza y acompañan con afecto a su esposa, hijos, familiares y al personal de Caldenes en este doloroso momento elevando una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d., 27-11-2026. - La Fundación Bunge y Born despide con un especial reconocimiento a su expresidente, 1987-1991, y acompaña en el dolor por esta pérdida a su esposa Inés Magrane, a sus hijos Jorge, Alix, Marina, Otto y a sus familias.

BORN, Jorge, q.e.p.d. - Alfredo Fabbiani y familia acompañan a Marina Born y familia en este triste momento ante tan sentida pérdida.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Despedimos a quien fue nuestro amigo, Jorge Born. Con profundo pesar acompañamos a la familia en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Orlando Ferreres, Néstor Arcuri, Marta Barros, Daniel Montamat, Alberto Rodríguez, Raúl Sanguinetti y Fausto Spotorno, integrantes de la Fundación Norte y Sur.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Gonzalo y Alma Caraballo despiden con dolor a Jorge y acompañan a Inés y a sus hijos Jorge, Alix, Marina y Otto en este triste momento.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Marcos Widderson y familia acompañan con especial cariño a Georgie, a su padre Jorge y a toda la familia Born en este triste momento, enviándoles un fuerte abrazo y elevando una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Estancias y Cabaña Las Lilas S.A. y su directorio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Juan, Virginia e hijos despedimos a nuestro querido Jorge. Acompañamos con mucho cariño a Inés y familia en este triste momento.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d., 27-11-2026. - Jen y Daniel Feraud lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge y acompañan con mucho cariño a su esposa Inés y sus hijos Jorge, Alix, Marina y Otto. Jorge fue una persona decidida y formó de una generación de grandes personas que nos van dejando, pero queda una huella imborrable.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Octavio y Pini Caraballo lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en este momento de gran tristeza.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Gracias por estar siempre. Marta Iturburu.

Avisos fúnebres

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