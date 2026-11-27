Feijóo a Colau: "Usted calladita"

MADRID.– “Y usted calladita”. Con el índice sobre los labios, Alberto Núñez Feijóo le respondió así a Ada Colau cuando la exalcaldesa de Barcelona le pidió cuentas por la gestión de las inundaciones de Valencia en el último debate antes de las elecciones generales del domingo. El líder del conservador Partido Popular (PP) defendió este viernes sus palabras. Según explicó, le reprochaba a Colau su silencio ante la actuación del gobierno durante la emergencia. Pedro Sánchez, el primero en cuestionarlo en el estudio, retomó el episodio este viernes en un acto de campaña para pedirles a las mujeres que lo ayuden a conservar el poder.

El cruce del jueves había empezado con una pregunta sobre Carlos Mazón, el dirigente del PP que presidía el gobierno valenciano cuando las inundaciones de octubre de 2024 dejaron más de 230 muertos. Colau, candidata de la coalición de izquierda Frente Amplio, le reprochó a Feijóo que Mazón conservara su banca de diputado regional y, con ella, sus fueros. “¿Cómo puede decir que eso es buena gestión? Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, le dijo.