Elecciones España 2026, EN VIVO: resumen del debate, las últimas encuestas y las noticias del 29-N
A dos días de la votación, los cuatros candidatos se enfrentaron en la televisión española; los cruces entre los líderes políticos y los momentos más destacados
La polémica frase de Feijóo que Sánchez convirtió en bandera en el cierre de campaña
MADRID.– “Y usted calladita”. Con el índice sobre los labios, Alberto Núñez Feijóo le respondió así a Ada Colau cuando la exalcaldesa de Barcelona le pidió cuentas por la gestión de las inundaciones de Valencia en el último debate antes de las elecciones generales del domingo. El líder del conservador Partido Popular (PP) defendió este viernes sus palabras. Según explicó, le reprochaba a Colau su silencio ante la actuación del gobierno durante la emergencia. Pedro Sánchez, el primero en cuestionarlo en el estudio, retomó el episodio este viernes en un acto de campaña para pedirles a las mujeres que lo ayuden a conservar el poder.
El cruce del jueves había empezado con una pregunta sobre Carlos Mazón, el dirigente del PP que presidía el gobierno valenciano cuando las inundaciones de octubre de 2024 dejaron más de 230 muertos. Colau, candidata de la coalición de izquierda Frente Amplio, le reprochó a Feijóo que Mazón conservara su banca de diputado regional y, con ella, sus fueros. “¿Cómo puede decir que eso es buena gestión? Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, le dijo.
La frase de Colau sobre Milei en el último debate electoral de España: “Ha hundido la economía”
La candidata izquierdista del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno español, Ada Colau, apuntó contra Santiago Abascal -líder del partido Vox-con una referencia sobre uno de sus aliados: el presidente, Javier Milei.
“Milei ha hundido la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesto. No lo vamos a permitir”, mencionó Colau durante el último debate electoral de España, realizado este jueves.
Quién ganó el debate presidencial de España 2026, según los analistas: “En el recuerdo quedarán sus intervenciones”
MADRID.– A 48 horas de las elecciones presidenciales en España, el debate de los cuatro principales candidatos será la última imagen que quedará antes de acudir a las urnas.
Los analistas políticos consultados por LA NACION ya dieron su veredicto: Ada Colau, la candidata del Frente Amplio y aliada del presidente Pedro Sánchez fue la gran vencedora. La contracara fue Santiago Abascal, líder de Vox, que quedó más de una vez desubicado. En el medio quedaron Sánchez, que se reivindicó después de un pálido cara a cara la semana pasada, y Alberto Núñez Feijóo, el máximo favorito en las encuestas, que resistió ante los embates del dúo progresista.