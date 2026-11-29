SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Eugenio y Ana de Bary y familia, Mariano y Marines de Bary y familia, Mahui de Bary de Furst Zapiola y familia abrazan a Inés, hijos y nietos con muchísimo cariño

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Te despedimos con tristeza y gran cariño. Abrazamos a Inés, Jorge, Alix, Marina, Otto y familia en estos tristes momentos. Minnie Magrane de Boote, sus hijos Mercedes y Marcelo Durañona, Juanjo, Lulu y Willy Penna.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Patricio Magrane junto con Teresa abrazan a su querida prima Inés y a todos sus hijos con el mayor cariño en estos momentos de tristeza.

✝ BORN, Jorge. - Marie-Sol de La Tour d’Auvergne y sus hijas Arielle y Alexandra acompañan con cariño a Inés y familia.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Bea y Aldo Fabbri despiden con inmensa tristeza a Jorge y acompañan a Inés y familia con mucho cariño.

✝ BORN, Jorge. - Club La Terraza despide a su querido socio con tristeza y acompaña a Inés y a toda su familia con cariño.

✝ BORN, Jorge. - José Luis Manzano y Flia. participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia y elevan una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie’s Argentina despiden a Jorge con tristeza y acompañan a Inés y toda su familia en este momento de dolor.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d., 27-11-2026. - Joan Croucher lo despide y acompaña a Inés, sus hijos y familia con cariño y oraciones.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Joyce Henderson (a.) lo despide con inmenso respeto y acompaña con afecto a Inés, Marina, Roberto e hijas, Alix y Diego en su pena, rogando oraciones por el eterno reposo de su alma.

✝ BORN, Jorge. - Máximo y Analú Bomchil despiden a Jorge con tristeza y acompañan a Inés y a todos los Born con mucho cariño.

✝ BORN, Jorge. - Elisabeth y Bernard Perret, sus hijos Patrick, Alejandro y Christian acompañan con cariño a Inés, Jorge, Alix, Marina y Otto.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Johnny Casal y Adela Mackinlay de Casal despiden con mucha tristeza a Jorge y acompañan con mucho cariño a Inés y a todos sus hijos y nietos.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Violeta Bencich e hijos participan con mucho dolor su partida y lo despiden con mucho amor y respeto.

✝ BORN, Jorge. - Acompañamos a Alix, Diego, Lara, Juanjo y Nico en este triste momento y despedimos a Jorge, ejemplar empresario y patriota, con gran admiración. Raúl, Vero, Germán, Juani y Basti Morales.

✝ BORN, Jorge. - Angélica Riglos de Gowland acompaña a Inés y familia con oraciones y el cariño de siempre.

✝ BORN, Jorge q.e.p.d., falleció el 27-11- 2026. - Hebe Colman de Roemmers y sus hijos: Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Pablo Roemmers y Cathrine María Blomquist de Roemmers y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con gran afecto a toda la familia Born y piden una oración en su querida memoria.

✝ BORN, Jorge. - Carlos y Solana Braun participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Carolina y Federico Zichy Thyssen acompañan con mucho cariño a sus amigos Otto, María e hijos en este momento y ruegan una oración por su alma.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Mohamed Zaki acompaña con mucho cariño a toda la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Julio José Bullrich acompaña en su dolor a Inés y sus hijos Alix, Marina, Jorge (h.) y Otto con todo cariño.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Irene Lawson de Bausili despide a Jorge con gran tristeza y abraza a Inés y sus hijos con inmenso cariño.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - El estudio Rosso Alba & Rouges participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d., Querido Otto: tus amigas Leticia Lariviére y sus hijos Felicitas y Pedro y Dolores Irigoin y sus hijos Miguel y Céline te acompañamos con el cariño de siempre.

✝ BORN, Jorge, q.e.p.d. - Juan Ramón Otaegui y su esposa participan con pesar el fallecimiento y acompañan en este triste momento a Alix y Marina, extendiendo las condolencias a toda la familia.

Avisos fúnebres

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