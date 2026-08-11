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BRUMATTI, Carlos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BRUMATTI, Carlos. - SCIS comunica con profundo pesar el fallecimiento del Cdor. Carlos Brumatti, ocurrido el 9 de agosto de 2026, acompaña a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y eleva sus oraciones por su eterno descanso. Durante más de 20 años se desempeñó como contador de la empresa, dejando un legado de profesionalismo, responsabilidad y compromiso. Su calidez humana y su cercanía con quienes lo rodeaban lo convirtieron en un referente entrañable para toda la organización.

BRUMATTI, Carlos. - Horacio García Rebaque participa con hondo pesar el fallecimiento de Carlos Brumatti, amigo entrañable durante más de dos décadas, y acompaña a su familia en tan difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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