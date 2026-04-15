LA NACION

BUMASCHNY, Eduardo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUMASCHNY, Eduardo. - Roberto Cherjovsky, Pablo Reichman, Bernardo Rolnik, Carlos Spector, Nestor Grimberg y familias participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo y colega.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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