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BUNGE, Patricio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BUNGE, Patricio (Pato). - Tus hijos Pato y Caro, Paleta y Rina, Tweety y Dioni, Sofi y Juan Cruz y Benja y Jose, tus 12 nietos y 5 bisnietos te despiden con mucho amor y cariño.

Avisos fúnebres
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