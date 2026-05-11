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BUNGE, Patricio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BUNGE, Patricio (Pato). - Tus hijos Pato y Caro, Paleta y Rina, Tweety y Dioni, Sofi y Juan Cruz y Benja y Jose, tus 12 nietos y 5 bisnietos te despiden con mucho amor y cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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