SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BUNGE, Patricio (Pato). - Tus hijos Pato y Caro, Paleta y Rina, Tweety y Dioni, Sofi y Juan Cruz y Benja y Jose, tus 12 nietos y 5 bisnietos te despiden con mucho amor y cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa