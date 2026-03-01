LA NACION

BURGOS, Gilberto

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BURGOS, Gilberto, falleció el 25-2-2026. - Te recordaremos siempre con cariño y agradecimiento. Fabi Maqueda, Gonzalo, Belu e Igna.

