Tomás Etcheverry perdió en el ATP de Barcelona: su rival definió el partido con un ace sacando de abajo

El desafío por los octavos de final del ATP 500 de Barcelona, entre el argentino Tomás Martín Etcheverry (29°) y el portugués Nuno Borges (52°), estaba en un momento ardiente y clave. El tenista europeo contaba con un segundo match point, esta vez sacando por 6-4 en el tie-break del segundo set (tras ganar el primer parcial por 6-3) cuando ocurrió un hecho inesperado -y tantas veces polémico-, con el que terminó resolviendo el partido y alcanzando su clasificación para los cuartos de final del prestigioso Conde de Godó.

Nuno Borges sonríe luego del triunfo con un punto audaz

¿Qué ocurrió? Con el reloj marcando las dos horas exactas de acción y luego de perder el primer match point, con su servicio (6-3), Borges (de 29 años, 30° del ranking en 2024) se dispuso a sacar de nuevo. Picó la pelota y, antes de hacer el lanzamiento de la misma, miró hacia su equipo, hizo un gesto como de aprobación, volvió a observar la posición de Etcheverry y sorprendió al platense con un saque de abajo, con efecto, perfectamente inalcanzable. El segundo mejor argentino del ranking salió desesperado tras la pelota, pero no llegó a tocarla, por lo que fue ace de Borges y partido ganado. El público manifestó su sorpresa por la decisión del portugués: hubo aplausos, pero también un puñado de silbidos.

Tomás Martín Etcheverry cayó en los 8vos de final del ATP 500 de Barcelona x.com/bcnopenbs

Etcheverry se quedó por unos segundos con las manos en la cintura, serio, tratando de reaccionar a lo que había pasado. Pese a la resolución del partido (riesgosa, pero muchas veces tomada como una falta de respeto por los propios jugadores), se acercó a su rival en la red y le estrechó la mano, con caballerosidad. También saludó al umpire y se marchó del court central del torneo de Barcelona, llamado “Pista Rafa Nadal”, mascullando bronca. Borges, mientras tanto, se sentó en su banco sin poder ocultar las risas...

El punto de cierre y el frío saludo

UNDERARM ACE ON MATCH POINT?! 😱



A stroke of genius from @nunoborges97 to reach his biggest career ATP quarter-final in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/wtjypsFhv9 — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

El saque de abajo es un recurso que, en los últimos años, ejecutaron mucho dos jugadores tan talentosos como indomables por sus personalidades como el australiano Nick Kyrgios y el kazajo Alexander Bublik. Claro que el saque realizado de esa forma no siempre fue bien recibido por quienes lo reciben: dependiendo de cómo se hace puede ser bien tomado o no. El año pasado, tras una acción de ese tipo de Bublik en Madrid, el español Alex Corretja (2° del mundo en 1999) escribió en su cuenta de la red social X: “Históricamente siempre se ha visto como una falta de respeto… a día de hoy para mí es perfectamente válido tácticamente. Muchos restan muy atrás y todos sacan muy potente, es otra forma de variar el servicio y romper el ritmo! Creo que casi ningún jugador se lo toma a mal!“.

El jugador bonaerense, acompañado en Barcelona por Kevin Konfederak, uno de sus entrenadores (el otro es Walter Grinóvero), llegó al duelo ante Borges como líder el circuito ATP en victorias en polvo de ladrillo esta temporada, con 13, destacando su primer título ATP, en el Río Open. Además, acumulaba una racha de 24 triunfos consecutivos ante rivales ubicados afuera del top 50: la última derrota había sido en julio pasado, frente al austriaco Filip Misolic (97°) en la primera ronda de Kitzbühel. Etcheverry, además, buscaba su cuarto de final número 22 en el tour, pero Borges ganó uno de los partidos más valiosos de su carrera, desanudando el match con una acción inesperada.

El resumen del partido entre Etcheverry y Borges