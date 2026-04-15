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El gesto de Ubeda durante el partido de Boca que indignó a Alfaro Moreno, leyenda de Barcelona de Ecuador: “Una falta de respeto”
El argentino, que fue futbolista y presidente del club ecuatoriano, expresó su irritación tras ver que el técnico xeneize firmó una camiseta mientras se disputaba el encuentro en la Bombonera
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Cuando al partido entre Boca y Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores le restaban poco más de dos minutos del tiempo agregado, desde la platea que está justo arriba del banco de suplentes, un hincha le pidió al DT xeneize que firmara una camiseta amarilla, a lo que el técnico no tuvo problemas en acceder. El momento de la rúbrica quedó plasmado en la transmisión oficial. “Absolutamente innecesario y una falta de respeto al equipo rival y al fútbol”, lo criticó con dureza Carlos Alfaro Moreno, una leyenda del fútbol ecuatoriano e histórico delantero de Independiente de Avellaneda.
“Hay que tener la dimensión del equipo que estás dirigiendo y el mensaje que das al continente. ¡Qué fastidio!“, escribió el exjugador y presidente del Barcelona de Ecuador entre 2019 y 2013 en su cuenta de X.
El curioso hecho por el que fue reprochado el exdeportista tuvo lugar previo a que el volante Ander Herrera marcara el tercer gol de Boca en su segundo triunfo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
GRAN MOMENTO EN LA NOCHE DE COPA: ¡Claudio Ubeda firmó una camiseta de un hincha de Boca en medio del partido!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026
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Alfaro Moreno fue jugador de la selección argentina entre 1987 y 1991, cuando Carlos Salvador Bilardo estaba al mando, y compartió plantel con Diego Maradona. Surgido de Platense, tuvo un paso inolvidable para los hinchas de Independiente, donde fue figura del equipo campeón de 1988/89 como socio futbolístico de Ricardo Bochini. Luego, jugó en España, México y Ecuador, donde se convirtió en ídolo de Barcelona. A tal punto de que adoptó esa nacionalidad y fue presidente de ese club entre 2019 y 2023.
“Estoy muy orgulloso de tener la nacionalidad ecuatoriana por adopción. Como me dijo una vez un presidente del Barcelona, don Isidro Romero, mientras dábamos una vuelta olímpica: ‘Vas a enterrar tus huesos aquí’. Y estoy seguro de que así va a ser, voy a enterrar mis huesos acá. Espero que no sea pronto nada más, jajaja”, dijo, años atrás, en una entrevista con este diario.
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