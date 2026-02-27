LA NACION

BURGOS, Gilberto,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BURGOS, Gilberto, q.e.p.d., falleció el 25 de febrero de 2026 - Su esposa, Claudia María Maqueda, sus hijas, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con amor, rogando una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín de Paz.

BURGOS, Gilberto. - Nuestras condolencias, compañía y cariño para su hija Maria Candelaria y toda su familia en este doloroso momento. Secretaria Laboral de la Corte Suprema.

BURGOS, Gilberto, (Negrito), q.e.p.d. - Liliana Belfiori y Carlos Napoli lo despiden con mucho cariño.

