Boca vs. Barcelona hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Barcelona de Ecuador protagonizan este martes en la Bombonera, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, uno de los encuentros correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 con necesidades diferentes y el objetivo en común de sumar tres puntos para la tabla de posiciones del Grupo D.

El encuentro inicia a las 21.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Boca vs. Barcelona

El xeneize, cabeza de serie de la zona, debutó en el certamen con un triunfo sobre Universidad Católica de Chile 2 a 1 en Santiago y se presenta ante su gente con el anhelo de volver a ganar para encaminar su clasificación a los octavos de final, más allá de que luego quedarán cuatro fechas.

El sábado pasado igualó ante Independiente 1 a 1 por el Torneo Apertura 2026 con una formación con mayoría de suplentes para resguardar futbolistas para este encuentro internacional y, también, para el Superclásico ante River en el estadio Monumental que afrontará el domingo 19 de abril. Solo el arquero Agustín Marchesín y Santiago Asacacíbar fueron de la partida de los habituales titulares y ambos repiten ante los ecuatorianos. Los que reaparecen son Leandro Paredes y Tomás Aranda, sin minutos ante el Rojo por una suspensión y decisión técnica, respectivamente.

Santiago Ascacíbar será uno de los mediocampistas titulares de Boca este martes Manuel Cortina

El club de Guayaquil inició la etapa de grupos con una derrota como local frente a Cruzeiro 1 a 0 y necesita conseguir un buen resultado en la Bombonera para no quedar relegado en la clasificación. Su periplo en la Copa Libertadores comenzó en el repechaje, en el que eliminó consecutivamente a Argentinos Juniors y Botafogo de Brasil, por lo que es un oponente de peligro para el club del barrio porteño de La Boca.

En su plantel cuenta con varios futbolistas argentinos y sobresale Darío Benedetto, con un pasado importante en Boca Juniors. El ‘Pipa’ regresará a la Bombonera tras su desprolija salida en el último ciclo, pero es probable que los hinchas lo reciban de buena manera porque tuvo un buen desempeño en el club. Los otros jugadores albiceleste del equipo ecuatoriano son Milton Celiz, Luca Sosa, Matías Lugo, el ex-River Plate Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba.

Darío Benedetto es uno de los argentinos que tiene Barcelona de Ecuador en su plantel

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.43 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.33.

El historial entre ambos equipos tiene ocho antecedentes con cuatro triunfos de Boca, dos de Barcelona y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en la copa Libertadores 2021, en la primera etapa, con victoria de los ecuatorianos como local y un empate sin goles en la Bombonera.