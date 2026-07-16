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CABRALES, Joaquín,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Su madre Mónica Pazos participa su fallecimiento y lo despide con mucho amor, rogando oraciones en su querida memoria.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Toda la familia Cabrales con profunda tristeza despide al queridísimo Joaco. Siempre lo recordaremos con mucho amor, rogando oraciones en su memoria.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Sus tías, primos y sobrinos lo recordaremos siempre con cariño. En este momento de profundo dolor, rogamos oraciones en su querida memoria.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Holy Trinity College Mar del Plata participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido exalumno y agradece una oración en su querida memoria.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., 15-7-2026. - El presidente del consejo directivo de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, FAIGA, Juan Carlos Sacco, envía sus condolencias a la familia Cabrales ante tan irreparable y angustiosa pérdida, acompañando en el duelo.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Sus compañeros de Cabrales S.A. participan su fallecimiento y acompañan a su madre Mónica, a toda la familia Cabrales y amigos en este momento, rogando oraciones en su memoria. Joaco dejaste una gran huella en todos nosotros.

CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - El directorio de Cabrales S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su madre Mónica Pazos en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres
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