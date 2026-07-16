SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Su madre Mónica Pazos participa su fallecimiento y lo despide con mucho amor, rogando oraciones en su querida memoria.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Toda la familia Cabrales con profunda tristeza despide al queridísimo Joaco. Siempre lo recordaremos con mucho amor, rogando oraciones en su memoria.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Sus tías, primos y sobrinos lo recordaremos siempre con cariño. En este momento de profundo dolor, rogamos oraciones en su querida memoria.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Holy Trinity College Mar del Plata participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido exalumno y agradece una oración en su querida memoria.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., 15-7-2026. - El presidente del consejo directivo de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, FAIGA, Juan Carlos Sacco, envía sus condolencias a la familia Cabrales ante tan irreparable y angustiosa pérdida, acompañando en el duelo.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - Sus compañeros de Cabrales S.A. participan su fallecimiento y acompañan a su madre Mónica, a toda la familia Cabrales y amigos en este momento, rogando oraciones en su memoria. Joaco dejaste una gran huella en todos nosotros.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d., falleció el 14 de julio de 2026. - El directorio de Cabrales S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su madre Mónica Pazos en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres

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