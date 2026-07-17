SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Joe, Pipina, Manuela, Felicitas y Lugui Miranda Pavlovsky acompañan a Mónica y familia en este tristísimo momento y ruegan oraciones en su memoria.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Querido Joaco, ya descansás en paz junto a Coco, tu querido padre que tanto te amaba. Te recordaré siempre con una cariñosa y lindísima sonrisa. Mónica querida, te acompaño en este triste momento. Joe Miranda.

CABRALES, Joaquín. - Familias Alvarez y Segurel acompañan a la familia Cabrales en este momento de dolor.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Martín y Paula Uriburu despiden a Joaco y acompañan a su madre Mónica con enorme cariño y tristeza.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Directorio y personal de Romi Pack participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este tan difícil momento de dolor.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Martín y Paula Uriburu, junto a sus hijos Juan Cruz y Santos acompañan con enorme cariño y tristeza a Coca, Martín, Germán, Marcos y a toda la adorada familia Cabrales. Joaco, que Dios te bendiga, ya estarás junto a tu papá.

✝ CABRALES, Joaquín, q.e.p.d. - Martín Redrado y María Luján Sanguinetti participan su fallecimiento y acompañan en sentimiento a Martín Cabrales y Flia., rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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