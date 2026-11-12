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CABRERA, María Carmen Sarah Alejandra

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CABRERA de CARRANZA, María Carmen Sarah Alejandra, q.e.p.d. - Su hijo Gonzalo y su nieta querida Lucía la despiden con el amor de siempre y ruegan una oración por su alma.

CABRERA de CARRANZA, María Carmen Sarah Alejandra, q.e.p.d. - Tu hermana Cecilia, sobrinos Gerardo y Andrea, Ignacio y Dalia, Guido y Lola, Cecilia y Constanza y Pablo y sobrinos nietos Juana, Luján, Victoria, Aras, Agustín y Ella, participan su fallecimiento y responso hoy, 13.30 hs., en Jardín de Paz.

CABRERA de CARRANZA, María Carmen Sarah Alejandra, q.e.p.d. - Sus sobrinos Ignacio y Dalia y sobrinos nietos Luján, Juana, Victoria y Aras, ruegan una oración por su alma y agradecen a Dios que hayas sido parte de su vida en la tierra.

CABRERA de CARRANZA, María Carmen Sarah Alejandra. - Nolo Salviolo, María Inés Patrizi, sus hijos Cielo y Nicolás, Juan y Ariela y sus nietos Francisco, Camilo y en especial Elena despiden con profunda pena a la querida Carmencita.

CABRERA de CARRANZA, María Carmen Sarah Alejandra, q.e.p.d. - Víctor Gariboldi y Cecilia Cabrera, sus hijos Gerardo y Andrea, Ignacio y Dalia, Guido y Lola, María y Constanza y Pablo y sus nietos Juana, Luján, Victoria, Aras, Agustín y Ella, participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

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