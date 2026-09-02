SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CALCAGNO, Eduardo Raimundo (Eddie) q.e.p.d., falleció el 31-8-2026. - Sus hijos Franco, Valentino, Esteban y Lucas Calcagno, su compañera de la vida Ana Fernández Mouján y su gran amigo Héctor Huergo participan su despedida con amor y admiración, junto con Oli, Marcos, Pablo, Tere, Fer, María, Manu, Juan, Marquis, Juani y Vicente. Lo despedimos hoy, 11 hs., en el cementerio Jardín de Paz, Pilar, sala Jacaranda.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa