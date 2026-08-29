SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CALVI MEYDAC, Gustavo, Gral., q.e.p.d. - La Promoción 101 del CMN participa con pesar su fallecimiento, ruega una oración en su memoria y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa