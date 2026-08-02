SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAMPBELL, Alejandro D. (Jimmy) q.e.p.d. - Su mujer María Loreto, sus hijas Gera y Luis, Marina, Flo y Lollie y Diego y sus nietos Joaquín y Victoria despiden con inmenso dolor, al mejor marido y papá. ¡Gracias por todo, Jimmy!. Invitamos a un responso hoy, a las 10.30, en el Memorial.

CAMPBELL, Alejandro (Jimmy). - Con un enorme abrazo agradecido por tu bondad y amistad, con bellos recuerdos y confianza en la vida eterna, te despedimos querido Jimmy, y te deseamos buena pesca y alegría con tus amigos, ya en el cielo. Cariños a toda la familia Campbell. Marilén Ecke e hijos Zivkovic.

✝ CAMPBELL, Alejandro D. (Jimmy) q.e.p.d. - María Silvia V. S. de Sayus y sus hijos Inés, Lolo, Pepe y familias despiden a su gran amigo Jimmy con el cariño de toda una vida compartida. Abrazamos a Lole, Gera y Luis, Marina, Flo, Lollie y Diego y a sus nietos.

Avisos fúnebres

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