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CANEPA, Marcelo A.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CANEPA, Marcelo A., q.e.p.d., 15-7-2026. - Su hermano Gustavo Canepa y María Inés Grosso de Canepa participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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