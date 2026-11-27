SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CAPDEVILA, Abelardo, Dr. - Guillermo Del Bosco despide con profundo dolor a su amigo Abelardo.

CAPDEVILA, Abelardo, Dr. - La Comunidad Ajdut Israel lamenta su partida y agradece profundamente su cuidado, entrega y cercanía durante los últimos años. Acompañamos a su familia y elevamos una oración en su memoria.

✝ CAPDEVILA, Abelardo, Dr. q.e.p.d. - Regina Cruces, Clara, Santiago y Paula, Eleonora y Enrique, Manuel y Carolina, Wenceslao y Alejandra y Ángeles Esponda despiden con profundo dolor y tristeza al querido Abelardo y eternamente agradecidos por su calidez y vocación permanente. Acompañamos a Célica en este difícil momento.

✝ CAPDEVILA, Abelardo, q.e.p.d. - El directorio, cuerpo médico y todo el personal del Instituto Alexander Fleming lamentan con profundo pesar el fallecimiento de Abelardo y acompañan con afecto a Celica y familia en este doloroso momento. Ruegan una oración por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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