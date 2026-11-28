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CAPDEVILA, Abelardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CAPDEVILA, Abelardo, Dr. - Isidoro Subizar y María José Sarmiento de Subizar despiden a Abelardo, agradeciéndole sus cuidados y su don de gente y acompañan a Celica con todo cariño.
✝ CAPDEVILA, Abelardo, Dr., q.e.p.d. - Lo despido con profundo dolor. Cálido, cercano, incondicional. ¡Cuánto lo extrañaré! Patricia Bellocq.
CAPDEVILA, Abelardo. - Querido Abelardo: mi madre, mi esposa, mi hija y yo de adolescente fuimos tus pacientes. Gracias por haber sido nuestro médico y amigo, siempre estarás en nuestro corazón. Nuestro respeto a la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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