SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CAPUTTO, Juan Carlos q.e.p.d. - El directorio de Grupo Financiero Galicia participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Pablo y familia en este momento de dolor y ruega una oración en su memoria.

✝ CAPUTTO, Juan Carlos q.e.p.d. - El directorio de Banco Galicia lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con todo afecto a Pablo y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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