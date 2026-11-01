1
CASET, Roberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASET, Roberto. - Mercedes y Curro González Echeverría y sus hijos, acompañan a su prima Blanca, a Dolores y Juampi en tan triste momento.
CASET, Roberto. - Sus primos Susana L. de Cinque, Cristina Cinque y Miguel M. Cinque acompañan a Blanquita y despiden a Roberto con amor.
✝ CASET, Roberto. - Juan José y Carmen Mezzadri despiden con cariño a Roberto y acompañan a Blanca e hijos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mientras Lali se casaba en San Telmo, la China Suárez organizó una fiesta de Halloween en Nordelta: las fotos del festejo
- 3
Laura Catena: médica, bióloga y directora de una de las bodegas más relevantes del país
- 4
Dua Lipa, cantante de 31 años: su nueva biblioteca de libros prohibidos está ubicada dentro de una icónica librería de Europa