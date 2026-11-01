SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CASET, Roberto. - Mercedes y Curro González Echeverría y sus hijos, acompañan a su prima Blanca, a Dolores y Juampi en tan triste momento.

CASET, Roberto. - Sus primos Susana L. de Cinque, Cristina Cinque y Miguel M. Cinque acompañan a Blanquita y despiden a Roberto con amor.

✝ CASET, Roberto. - Juan José y Carmen Mezzadri despiden con cariño a Roberto y acompañan a Blanca e hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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