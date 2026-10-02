1
CASEY, Mariana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CASEY de GAVIOLA, Mariana. - La promoción 1980 del colegio San Pablo despide con cariño a Mariana, con la certeza de que ya está con Jesús, y acompaña a Martin y a sus hijos en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los expertos en psicología coinciden: quienes se muestran serios o callados en un grupo no son distantes, sino que analizan mejor el entorno antes de hablar
- 3
El giro del vínculo del Reino Unido con la gestión de Milei: de evaluar un acuerdo de libre comercio a ser “socio no confiable”
- 4
Confirman el hallazgo de 57 nuevas especies en la expedición a los cañones submarinos del Mar Argentino