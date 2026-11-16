CHION, Cristina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHION de MORTARA, Cristina, falleció el 13-11-2026. - Su familia invita a recordarla con cariño en una misa en su memoria el viernes 20, a las 19, en la calle Grecia 4328, CABA.

Avisos fúnebres

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