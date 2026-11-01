CLEMENT, Lía Susana
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana (Lalita) q.e.p.d., partió el 31-10-2026.- Lalita, hoy te despedimos con mucho amor tus hijas Mecha, Feli y Gabo, Santi, tus nietos Joaco y Jessi, Dama y José, Juanita y Nico, Mateo, Abril y Micky, Mery y Fede y tu bisnieto Iñaki. Que descanses en paz en brazos de María y Jesús.
✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana. - Male Clément, José Patrón Cóstas, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima hermana Lalita y acompañan con muchísimo cariño a Mecha, Feli, Gabo, Damasia, Joaquín, Santiago y familia. Ruegan oraciones en su memoria.
✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana. - Tus cuñados La Gorda Cornejo y Tifón Aguilar te despedimos con mucho cariño, acompañando a Mecha y Feli y rogando una oración en tu memoria.
✝ CLEMENT de CORNEJO, Lía Susana. - Manena Peña de Arias Uriburu y familia la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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