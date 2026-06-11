SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COCCI, Juan q.e.p.d. - Paul Rodger y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del señor Juan Cocci y ruegan una oración en su memoria.

COCCI, Juan. - Ignacio Sáenz Valiente, Mario Soldati, Sebastián Cruzado y Felipe Tombeur despiden a Juan con mucho cariño y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

✝ COCCI, Juan q.e.p.d. - Permaquim S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del señor Juan Cocci y ruegan una oración en su memoria.

✝ COCCI, Juan. - La Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales despide con profundo dolor a su presidente, Juan Cocci. Durante más de dos décadas condujo la institución con compromiso, visión y vocación de servicio, dejando una huella imborrable en el desarrollo de la industria y en quienes tuvieron el privilegio de compartir su camino. Su legado, su calidad humana y su ejemplo permanecerán para siempre entre la institución. Acompaña a su familia y seres queridos con su más sincero afecto y pesar.

✝ COCCI, Juan, q.e.p.d. - Querido Juancito, no solo fuiste nuestro entrañable amigo sino también el padrino del corazón de nuestra pareja. Nunca te olvidaremos. Fernando Cinalli e Isela Costantini.

COCCI, Juan. - Estudio Salvi Abogados participa su fallecimiento y acerca las condolencias a su familia.

COCCI, Juan, q.e.p.d. - Lucio y Bibiana Zemborain participan el fallecimiento de su querido amigo y empresario ejemplar, que ha dejado un enorme legado en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Acompañamos en su dolor a Fernanda, hijos y nietos ante tan irreparable pérdida.

COCCI, Juan, q.e.p.d. - La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, FAETyL, junto con sus cámaras asociadas AECAUM, CADESA, CAITPA, CAPSIA, CEDAB, CEDOL y CETCA, participamos con profundo dolor el fallecimiento de Juan, reconociendo su invaluable labor y notable trayectoria en nuestro sector. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa