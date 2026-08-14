LA NACION

CONESA, Eduardo,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - La mesa del senado del Jockey Club, con profunda pena, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

CONESA, Eduardo, Prof. Dr. - La promoción 13 del LMGSM despide a su querido compañero con mucho dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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