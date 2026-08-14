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CONESA, Eduardo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - La mesa del senado del Jockey Club, con profunda pena, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.
✝ CONESA, Eduardo, q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.
✝ CONESA, Eduardo, Prof. Dr. - La promoción 13 del LMGSM despide a su querido compañero con mucho dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION