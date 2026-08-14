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CONESA, Eduardo Raúl

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CONESA, Eduardo Raúl q.e.p.d., falleció el 13 de agosto de 2026. - Su esposa Alicia Mariana Perugini, sus hijas Valeria, Mariana, Micaela, sus nietos Aloisio y Francisca, junto a su familia política José, Nancy, Martín, Andrés y su asistente Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

CONESA, Eduardo Raúl, q.e.p.d. - Sus hijas Valeria, Mariana, Micaela, sus nietos Aloisio y Francisca, y la madre de sus hijas, Ana María, participan su fallecimiento. Lo recordaremos siempre con mucho amor y lo honraremos con un responso hoy, a las 14, en el Jardín de Paz.

CONESA, Eduardo R., q.e.p.d. - Tus hermanas Cope, Marta, Carlota y Piki, M. Marta, Marisol y Jack, tus sobrinos y sobrinos nietos te despedimos con amor y agradecidos por tu ejemplo de vida.

CONESA, Eduardo R., q.e.p.d. - José Ramón Sanchis Muñoz, Carlos Bastanchuri y el Gral. Raúl José Romero despiden con pesar a su querido amigo Eduardo, eximio economista, docente e íntegro hombre de bien. Nuestras condolencias a sus familiares.

Avisos fúnebres
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