COPELLO SPERONI, Alicia
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Sus hijos Ángel y Belén, Oscar y Carolina, María y Manolo, Ángela y Eduardo, Susana, nietos y bisnietos participan con mucha tristeza su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
✝ COPELLO SPERONI de REDOLATTI, Alicia. - María Delia Redolatti, Jorge Goyogana, Milagros, Begoña y Diego participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
Más leídas
- 1
- 2
“Se hicieron los vivos”: realizaron maniobras peligrosas en Pinamar, los delató el color de la camioneta y la perdieron
- 3
Misterio en Morón: un ladrón de 16 años murió baleado en un asalto y no se sabe si le disparó un cómplice o un tirador anónimo
- 4
Habló el hijo de Mario Santucho y defendió el homenaje a su padre en la UBA