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LA NACION

CORNEJO, Fernando

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORNEJO, Fernando. - Elaine Anderson de Cornejo, sus hijos e hijos políticos Paula, Gonzalo y Paula, Nicolás y Sofía, María y Juan Martín, Santiago y Bárbara, Pablo y Carola, Elena, Diego y Amanda y sus 20 nietos despiden a Fer con la certeza de que ya descansa en los brazos de María. Te vamos a extrañar, pero sabemos que estás en el cielo cuidándonos y muy bien acompañado con Ferdi y tu gran familia.

CORNEJO, Fernando. - Con mucha tristeza despedimos a Fer sabiendo que ya estará en compañía de la Virgen y de Ferdi. Tu hermano Alejandro y Mariana y sus hijos Marina y Mariano, Lucia y Luis, Alejandro y María, Lucas y Clara, Azul y Manuel.

CORNEJO, Fernando. - Tus primos Alejandro y Mercedes Patron Costas, te despiden y acompañan a Elaine e hijos con el cariño de toda una vida.

CORNEJO, Fernando. - Inés Cornejo de Morales, junto a sus hijos, despiden a su querido primo Fernando y acompañan a Elaine, hijos y hermanos, con mucho cariño y oraciones.

CORNEJO, Fernando. - José y Male Patrón Costas, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo hermano y acompañan a Elaine y familia con muchísimo cariño, rogando oraciones en su memoria.

CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Fer, te despedimos con mucha tristeza y acompañamos a Elaine y nuestros queridos primos desde Salta. Que Dios lo tenga en su gloria. Juan Anderson y Tali, Juani, Benja, Mili y Nacho.

CORNEJO, Fernando, 12-10-2026. - ¡Tío Fer, te vamos a extrañar! Con tu rosario en mano siempre estarás presente. Willie, Ceci, Lucas, Tommy, Caro, Pato y Vicky.

CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Isabel Lisle de Cornejo, sus hijos Isabel y Juani, Mechi y Matías, Juan y María y Francisco y nieto despiden con cariño al querido tío Fer, recordando por siempre su gran bondad y alegría. Acompañamos con cariño y oraciones a Elaine, los chicos y toda la familia.

CORNEJO, Fernando. - María Claudia Alonso y Alberto Tonconogy acompañan a Diego y comparten sentimentalmente el dolor de toda la familia Cornejo.

CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Gastón Zilbergleijt, Margarita Tonconogy y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a Amanda, Diego y familia.

CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - Helga Neumann de Anderson, sus hijos y nietos despiden a Fernando y abrazan a Elaine y los chicos.

CORNEJO, Fernando, q.e.p.d. - La Promoción 1961 del Colegio del Salvador despide al querido Coya con oraciones y A.M.D.G.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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