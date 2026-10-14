1
CORNEJO PATRON COSTAS, Fernando
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
CORNEJO PATRON COSTAS, Fernando. - Esteban Cornejo Murua, María Marta y sus hijas junto a sus familias, lo despiden con gran tristeza y acompañan a Elaine, a sus hijos y hermanos con mucho cariño.
✝ CORNEJO PATRÓN COSTAS, Fernando, q.e.p.d. - Maggie y Eduardo Patrón Costas, sus hijos y nietos despiden con gran tristeza y oraciones a su querido primo y acompañan con mucho cariño a Elaine y toda su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Se conoció el presunto motivo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”
- 3
Quién es Josefina Lynch, la ex de Joaquín Levinton involucrada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
- 4
Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino