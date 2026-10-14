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LA NACION

CORNEJO PATRON COSTAS, Fernando

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORNEJO PATRON COSTAS, Fernando. - Esteban Cornejo Murua, María Marta y sus hijas junto a sus familias, lo despiden con gran tristeza y acompañan a Elaine, a sus hijos y hermanos con mucho cariño.

CORNEJO PATRÓN COSTAS, Fernando, q.e.p.d. - Maggie y Eduardo Patrón Costas, sus hijos y nietos despiden con gran tristeza y oraciones a su querido primo y acompañan con mucho cariño a Elaine y toda su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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