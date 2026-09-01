SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COSOLA, Eduardo Justo, q.e.p.d., falleció el 30-8-2026. - El consejo directivo y la comunidad educativa de la Universidad Notarial Argentina participan el fallecimiento del padre de su rector, Sebastián Justo Cosola. Acompañamos con afecto a Sebastián y a toda su familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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