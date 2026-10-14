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CURTI, Carlos Antonio,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CURTI, Carlos Antonio, q.e.p.d., falleció el 12-10-2026. - Su esposa Tina; su hija Adriana y su esposo Ariel; su yerno Agustín; y sus nietos Alejo, Tomás, Maite y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y lo recuerdan con amor y orgullo como lo que fue toda su vida: un emprendedor incansable. Lo despiden con enorme cariño y agradecimiento por todo lo que les dio, les enseñó y les dejó para siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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