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CURTI, Carlos Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CURTI, Carlos Antonio, q.e.p.d., falleció el 12-10-2026. - Su esposa Tina; su hija Adriana y su esposo Ariel; su yerno Agustín; y sus nietos Alejo, Tomás, Maite y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y lo recuerdan con amor y orgullo como lo que fue toda su vida: un emprendedor incansable. Lo despiden con enorme cariño y agradecimiento por todo lo que les dio, les enseñó y les dejó para siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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