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DAIREAUX, Alejandro
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2-11-2026. - Sus amigos de la sala de ajedrez del Jockey Club: Lalo Bouche Ocampo, Miguel Sauze, Pablo Obarrio, Octavio Schindler, Ricardo Battilana y Luis Sauze participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ DAIREAUX, Alejandro. - María Victoria Hueyo acompaña con enorme cariño a su gran amiga Josefina y a sus hijos María Victoria y Alberto.
✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Héctor Trevisan despide con tristeza al empresario ejemplar con valores a seguir. Acompaña a su familia con sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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