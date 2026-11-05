SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 2-11-2026. - Sus amigos de la sala de ajedrez del Jockey Club: Lalo Bouche Ocampo, Miguel Sauze, Pablo Obarrio, Octavio Schindler, Ricardo Battilana y Luis Sauze participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DAIREAUX, Alejandro. - María Victoria Hueyo acompaña con enorme cariño a su gran amiga Josefina y a sus hijos María Victoria y Alberto.

✝ DAIREAUX, Alejandro, q.e.p.d. - Héctor Trevisan despide con tristeza al empresario ejemplar con valores a seguir. Acompaña a su familia con sus oraciones.

Avisos fúnebres

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