SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ D¨AMICO, Aldo Donato, q.e.p.d., falleció el 17-11-2026. - Oscar Eduardo Gerding y María de las Mercedes Molteni de Gerding junto a sus hijos Herni, Flor, Mechi, Sebas, Male, Martín, y Tincho y Luli, despiden con mucho dolor a su querido Aldo, abrazan a Dolo, Bonza y los chicos en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

✝ D¨AMICO, Aldo Donato, q.e.p.d., falleció el 17-11-2026. - Sebastián Eduardo Concaro y Mechi Gerding de Concaro junto a sus hijos Mechita, Tini y Facu Browne despiden con mucho dolor a Tío Cacho, abrazan a Dolo, Bonza y los chicos en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

✝ D¨AMICO, Aldo Donato, q.e.p.d., falleció el 17-11-2026. - Martín Gibson y Malen Gerding de Gibson junto a sus hijos Juani, Ine y Tommy despiden con mucho dolor a Cacho, abrazan a Dolo, Bonza y los chicos en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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