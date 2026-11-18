SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ D¨AMICO, Aldo, q.e.p.d. - Cuny Galeano Fraga y Jorge Díaz Losada despiden con tristeza a su querido amigo Aldo.

D¨AMICO, Aldo, q.e.p.d., falleció el 17-11-2026. - El Club Belgrano participa con profundo pesar el fallecimiento de su socio y ex miembro de la comisión directiva, acompañando a sus familiares en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa