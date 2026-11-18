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D'AMICO, Aldo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ D¨AMICO, Aldo, q.e.p.d. - Cuny Galeano Fraga y Jorge Díaz Losada despiden con tristeza a su querido amigo Aldo.
D¨AMICO, Aldo, q.e.p.d., falleció el 17-11-2026. - El Club Belgrano participa con profundo pesar el fallecimiento de su socio y ex miembro de la comisión directiva, acompañando a sus familiares en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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